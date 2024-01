PM prende dois por tráfico de drogas e porte ilegal de arma em Sete Lagoas

Nesta segunda-feira (29), durante patrulhamento, policiais militares do 25º BPM receberam uma denúncia sobre indivíduos envolvidos em tráfico de drogas e portando arma de fogo no bairro Jardim Arizona, em Sete Lagoas. Em resposta, uma operação foi conduzida pelos militares, resultando na localização do alvo denunciado.

Foto: Divulgação/ 25º BPM

Após diligências, os seguintes materiais foram apreendidos: um revólver calibre 32, 10 munições calibre 32, 3 munições calibre 38, R$ 555,00 em espécie, uma bucha de maconha, três porções de maconha e uma porção de cocaína.

Os autores foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.

Da redação com 25ºBPM -ASCOM