Homem é executado com 12 tiros em Contagem; vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas

Um homem de 25 anos foi morto a tiros na noite de segunda-feira (29 de janeiro) em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. A perícia encontrou 12 perfurações de bala em seu corpo, resultando em sete saídas. A Polícia Militar foi chamada para investigar um possível homicídio na Vila Santa Luzia e encontrou a vítima sem vida dentro de um Fiat Punto, com a cabeça apoiada no volante.

Imagem de arquivo

Durante a ocorrência, a namorada da vítima relatou que estavam no carro com a filha dela e uma prima, estacionados em frente à casa da cunhada da vítima, quando um veículo azul se aproximou e começou a disparar. Assustado, o homem tentou recuar, mas dois suspeitos saíram do carro azul e abriram fogo. A prima da namorada pulou do veículo enquanto os tiros começaram. Um dos suspeitos se posicionou à frente do carro da vítima e atirou diretamente contra ele. A namorada foi ordenada a sair do local com a criança, e mais tiros foram ouvidos em seguida. Os suspeitos fugiram em direção ao bairro Santa Luzia após o crime.

A namorada mencionou que a vítima estava ligada ao tráfico de drogas, mas não soube dizer se esse foi o motivo do assassinato. Na cena do crime, foram encontradas munições de calibre restrito, incluindo 40mm e 9mm.

