Mulher é morta a 500 metros de casa; PM procura suspeito

Está no Instituto Médico Legal (IML) de Belo Horizonte o corpo de uma mulher de 22 anos, identificada como Jéssica Sabrina da Silva, morta com vários disparos de arma de fogo no final da noite dessa quinta-feira (1º). O crime ocorreu a cerca de 500 metros da casa onde a mulher morava, na região Nordeste da capital.

Foto: reprodução redes sociais

A vítima não possuía passagens pela polícia. Era considerada uma pessoa tranquila por familiares e vizinhos, que não souberam dizer com precisão quais seriam as motivações para o crime. Jéssica estava indo para casa quando o autor do crime, usando uma motocicleta, passou atirando em sua direção. Ela morreu no local.

Uma das linhas de investigação é de que Jéssica teria tido um relacionamento com um homem, que estaria a ameaçando por conta de um relógio que ela teria furtado.

O suspeito já foi identificado e está sendo procurado. A Polícia Civil investiga o caso.

Com Itatiaia