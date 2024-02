Veículo clonado é apreendido em operação policial em Sete Lagoas

No dia 1º de fevereiro, o 25º Batalhão da Polícia Militar recebeu informações sobre um veículo clonado em circulação em Sete Lagoas. Após investigações, confirmou-se que o veículo estava sendo utilizado em atividades criminosas, incluindo tráfico de drogas e homicídios.

Imagem: 25º BPM

As equipes realizaram uma operação para localizá-lo, encontrando-o no bairro Belo Vale, junto com diversos materiais furtados de uma fazenda em Felixlândia em 31 de dezembro. O responsável foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

A operação rendeu:

1 indivíduo preso;

1 veículo clonado apreendido;

Recuperação de várias ferramentas, produto de furto.

Observação: O autor possui 4 passagens por tráfico de drogas e 1 por corrupção de menores.

Da Redação com 25º BPM