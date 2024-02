PM aborda motocicleta e apreende grande quantidade de maconha em Sete Lagoas

Na última sexta-feira (02/02) policiais militares abordaram um motociclista no bairro Belo Vale em Sete Lagoas e no decorrer do caso acabaram descobrindo grande quantidade de drogas.

Foto: 25º BPM / Reprodução

Durante a ação que fazia parte do plano de prevenção de homicidios do 25° Batalhão da Polícia Militar, os policiais abordaram uma motocicleta suspeita de "teledroga". Com isso, desencadearam uma incursão planejada num imóvel onde foi localizada grande quantidade de drogas, dinheiro, motocicleta, televisor, balança de precisão e material de dolagem. Dois suspeitos foram presos e o seguinte material apreendido:

01 (uma) moto apreendida

06 Kg de maconha in natura (barras grandes)

96 tabletes de maconha

01 (uma) porção grande de sementes de maconha

02 (duas) balanças de precisão

R$194,00

Da Redação com 25º BPM