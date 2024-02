Fuga resulta em prisões e apreensão de drogas no Mangabeiras em Sete Lagoas

Na sexta-feira (02/02) durante patrulhamento, militares do 25° Batalhão da PM visualizaram um GM/Celta de cor preta que ao avistar a viatura policial empreendeu fuga e o condutor dispensou certa quantidade de drogas em meio a um matagal.

Imagem: 25° BPM

Em seguida, o condutor foi abordado e as drogas dispensadas foram localizadas. Durante diligências, os militares, com o apoio da Rocca, localizaram mais drogas na residência da namorada do autor, no bairro Mangabeiras em Sete Lagoas, que foi também presa.

A ação rendeu: Dois presos, 52 buchas de maconha, 02 balanças de precisão, 04 barras de maconha, um celular Samsung j7, vasto material de dosagem, R$ 220,00 em notas, uma barra de crack, uma porção de maconha, uma porção de crack, uma barra pequena de crack, 3 porções de cocaína, um veículo removido e dois Autos de Infração de Trânsito registrados.

Da Redação com 25° BPM