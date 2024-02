Homem tenta estuprar duas mulheres que faziam caminhada em Caetanópolis

Foi preso no último sábado (3) um homem de 21 anos que tentou estuprar duas mulheres em Caetanópolis. O irmão de uma das vítimas conseguiu socorrê-la e imobilizou o autor até a chegada da Polícia.

Foto: reprodução redes sociais / Bandeirantes

As mulheres, de 32 e 39 anos, marcaram uma caminhada por volta das 5h da manhã. Segundo a Polícia Militar, o agressor abordou uma das mulheres enquanto aguardava a amiga, colocando uma mão em sua perna, mas ela conseguiu escapar assustada. Pouco tempo depois, a segunda vítima foi agarrada pelo criminoso, sendo conduzida para um lote vago, onde seu irmão, ao ouvir os pedidos de socorro, conseguiu resgatá-la.

O homem, natural do Maranhão e com antecedentes criminais por homicídio, foi detido, e na sua residência, as autoridades encontraram um tablete de maconha.

Da redação com Band.com.br