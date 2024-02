Vídeo: briga em bar termina com jovem de 21 anos executado e nove feridos

Um jovem de 21 anos foi vítima de um assassinato a tiros e outras nove pessoas ficaram feridas após uma briga em um bar na cidade de Ipatinga, localizada no Vale do Aço, em Minas Gerais, na madrugada deste domingo (4/2). O corpo do rapaz apresentava 13 perfurações, incluindo uma no olho esquerdo.

Câmera de monitoramento flagrou parte da ação dos criminosos crédito: Câmera de monitoramento/Reprodução

Segundo informações da Polícia Militar (PMMG), dois indivíduos entraram no bar e se envolveram em uma discussão com a vítima. Após deixarem o local, eles retornaram pouco tempo depois e um dos indivíduos efetuou diversos disparos contra o jovem.

Devido à presença de várias pessoas no estabelecimento, algumas delas foram atingidas pelos tiros. O óbito do jovem foi confirmado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou atendimento aos feridos e os encaminhou para o Hospital Márcio Cunha e a Unidade de Pronto Atendimento do município (UPA).

Um homem de 27 anos, atingido no abdômen, encontra-se em estado grave, enquanto os demais, com idades entre 26 e 55 anos, sofreram ferimentos leves.

As vítimas afirmaram não conhecer os dois indivíduos que retornaram ao bar após a discussão com o jovem assassinado. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. A polícia está analisando as imagens das câmeras de segurança ao redor do local para obter mais informações sobre o ocorrido.

da redação com EM