Tentativa de homicídio: homem é baleado na cabeça e no ombro em Sete Lagoas

Na noite de domingo (04), a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio no bairro São João II, em Sete Lagoas. Ao chegar no local, os policiais encontraram um homem caído ao solo, com sangramentos.

Foto: Reprodução/Internet

Forçando a entrada da residência, obstruída por um sofá, os agentes localizaram a vítima em um dos quartos. Ele apresentava sinais de lesão por tiro no ombro e na cabeça, mas ainda estava consciente. A equipe policial prestou socorro imediato e o encaminhou para o Hospital Municipal de Sete Lagoas.

No hospital, foi constatado que a vítima tinha três perfurações por arma de fogo: duas no crânio e uma na parte posterior do ombro direito. Felizmente, os projéteis não perfuraram os ossos.

Até o momento, a autoria e a motivação do crime são desconhecidas. A Polícia Civil investiga o caso.

Da redação

Fonte: Por Dentro de Tudo