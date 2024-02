PF prende homem suspeito de divulgar vídeos de abuso sexual infantil em Sete Lagoas

Na manhã desta terça-feira (6), a Polícia Federal (PF) deflagrou uma operação em Sete Lagoas, que resultou na prisão de um homem suspeito de compartilhar arquivos de abuso sexual infanto juvenil.

Foto: Tomaz Silva/Agência Minas

A investigação identificou que o indivíduo participava de grupos em um aplicativo de mensagens que tinham como objetivo a troca de material ilícito. A PF também detectou a participação de usuários internacionais nesses grupos, o que motivou a atuação da corporação.

Com base nas apurações, a Justiça Federal de Sete Lagoas expediu um mandado de busca e apreensão contra o suspeito. Durante a operação, a PF encontrou material criminoso em posse do indivíduo, que foi preso em flagrante.

A investigação segue em curso com o objetivo de identificar possíveis vítimas e outros envolvidos no crime de compartilhamento de arquivos de abuso sexual infantil, previsto no artigo 241-A do Código Penal Brasileiro.

Da redação

Fonte: O Tempo