Trio invade igreja para agredir homem em Baldim; fiéis acionam a Polícia

Um homem invadiu uma igreja evangélica em pleno culto no último domingo (4) em Baldim, fugindo de três pessoas que queriam agredi-lo. Os autores adentraram no local e continuaram a batê-lo, mas foram contidos pelos frequentadores - a Polícia Militar foi acionada e deteve os suspeitos.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

A vítima, de acordo com a PM, é usuário de drogas e tinha comprado uma porção de cocaína com os agressores. Durante uma cobrança do trio, o homem saiu em disparada até a igreja. Lá, o trio o agrediu, enquanto o ameaçava de morte. Os fiéis da igreja tentavam conter a situação.

A Polícia Militar foi acionada e se deparou com a situação dantesca. O trio foi detido e encaminhado para a delegacia de plantão em Sete Lagoas.

Da redação