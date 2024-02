19ª Região da PM completa sete anos comemorando índices positivos no combate à criminalidade em Sete Lagoas

A 19ª Região de Polícia Militar realizou, na manhã desta terça-feira, 6, solenidade especial para celebrar o aniversário de sete anos de sua instalação. O evento reuniu militares, autoridades políticas da região, representantes de órgãos da área de segurança e do empresariado. O prefeito Duílio de Castro marcou presença e reforçou a importância da parceria entre a PM e a administração municipal.

Foto: Reprodução/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

A solenidade oficial foi no auditório da 19ª RPM quando foram agraciados com a Medalha de Prata os militares que, durante 20 anos, prestaram relevantes serviços à corporação. A Medalha de Bronze foi entregue aos que integram a tropa há dez anos. Os veteranos da corporação também foram homenageados no ato. “Todos merecem nosso reconhecimento pelo trabalho e compromisso com a segurança do cidadão”, comentou o coronel Breno de Souza Reis, comandante da 19ª RPM.

Nos sete anos de operação na região, as estatísticas de criminalidade caíram consideravelmente. Porém, em 2023, a 19ª RPM foi destaque entre todas as regiões de Minas Gerais quando houve 24,97% na redução de crimes violentos, 19,4% no índice de homicídios consumados e 118,51% de aumento na apreensão de armas de fogo. Além disso, foi confirmado o aumento de 100% na taxa de resolução de crimes, o que representa o índice de reação imediata quando ocorre a apreensão dos autores logo após o crime. “A Polícia Militar é um orgulho dos mineiros e em Sete Lagoas tem toda nossa admiração. Parabéns ao Coronel Breno e os seus comandados que provam, por meio de números, que estão no caminho certo”, destacou o prefeito Duílio de Castro. A Prefeitura de Sete Lagoas mantém vários convênios com a Polícia Militar que fortalecem seu trabalho administrativo e operacional.

O 19º RPM tem responsabilidade territorial sobre Sete Lagoas e outros quinze municípios: Paraopeba, Caetanópolis, Araçaí, Cordisburgo, Fortuna de Minas, Inhaúma, Cachoeira da Prara, Santana de Pirapama, Funilândia, Jequitibá e Baldim.

Com Prefeituro de Sete Lagoas - ASCOM