Adolescente é estuprada por padrasto que lhe deu cerveja antes do crime

Uma adolescente de 14 anos denuncia ter sido estuprada pelo padrasto em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, nessa terça-feira (6). A garota passou mal em uma igreja e revelou o que sofreu após ser levada para a unidade de saúde. O suspeito não foi localizado.

De acordo com a Polícia Militar, a garota contou que após o padrasto chegar do serviço, ele deu uma lata de cerveja para ela e, na sequência, uma caixa de bombons. Logo depois, o homem manteve relação sexual com a enteada.

A menina foi para a igreja depois, no entanto passou mal no templo religioso e desmaiou. Ao dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e retomar a consciência, ela contou o abuso sexual sofrido para uma enfermeira.

A vítima foi transferida de unidade e passou por exames, além de ser medicada. Segundo ela, os abusos começaram quando ela tinha 13 anos. O agressor sempre dava dinheiro e chocolates para comprar o silêncio da menina. Ela revelou que não contava para a mãe, pois tinha medo da familiar não acreditar.

A mãe disse aos militares que o suspeito mora no mesmo bairro que ela e a filha, porém não sabia o endereço completo dele. A vítima precisou permanecer hospitalizada. O suspeito não foi localizado. O caso foi encerrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Betim.

Com O Tempo