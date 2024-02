Assalto à mão armada deixa morador ferido no CDI II em Sete Lagoas

Um morador do bairro CDI II, em Sete Lagoas, foi vítima de um assalto à mão armada na madrugada desta sexta-feira (09). O crime aconteceu logo após a vítima estacionar seu veículo no local onde trabalha fabricando produtos caseiros.

Foto: Reprodução/Internet

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, dois indivíduos de estatura mediana, ambos pardos e vestindo roupas escuras com capuz, se aproximaram da vítima. Um dos agressores estava armado com um revólver, enquanto o outro empunhava uma faca.

A vítima relata que tentou resistir ao assalto, mas foi agredida com uma coronhada na cabeça, sofrendo um pequeno corte. Os criminosos então roubaram seu telefone celular, R$ 260,00 em dinheiro, 60 cigarros de palha e um caderno de anotações.

Após o crime, a Polícia Militar foi acionada e realizou buscas na área, mas não conseguiu localizar os suspeitos.

A investigação do caso está em andamento.

Da redação com Por Dentro de Tudo