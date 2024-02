Incríveis 452 cartões: Polícia de SP prende homem que aplicava golpe no Carnaval

A polícia de São Paulo prendeu um homem de 38 anos no Sambódromo do Anhembi, na capital paulista, que estava praticando o "golpe da maquininha" e foi encontrado com 452 cartões bancários. Ele tentou escapar quando os policiais o abordaram na noite de sábado (10).

Foto: Polícia Civil / Divulgação

Por volta das 23h, os policiais notaram dois homens agindo de forma suspeita entre a multidão no Sambódromo. Segundo a SSP, ao perceberem a aproximação dos agentes, os suspeitos correram em direção à multidão mas os investigadores conseguiram alcançar um deles que tentou se livrar de uma bolsa que estava carregando. Dentro da bolsa, havia 452 cartões bancários de várias instituições, além de uma máquina de cartão.

“Entre os cartões apreendidos, os policiais localizaram dois que tinham boletim de ocorrência anterior, um por roubo em junho do ano passado, e o outro por furto, em setembro. O restante do material foi apreendido e encaminhado à perícia para dar prosseguimento à pesquisa”, informou a SSP em comunicado.

O golpe da maquininha acontece quando as vítimas entregam o cartão bancário ao criminoso para fazer uma compra e digitam a senha no equipamento. A máquina, equipada com um software malicioso, registra a senha. O impostor, então, devolve à vítima um cartão trocado e fica com o original, permitindo que o criminoso obtenha tanto o cartão quanto a senha.

Da Redação com Agência Brasil