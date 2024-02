Dupla de Belo Horizonte é presa com arma de fogo em Sete Lagoas

Na noite de domingo (12/02), equipes do Tático Móvel da Polícia Militar de Sete Lagoas prenderam dois homens em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. A ação aconteceu na BR-040, no bairro Universitário, após denúncias anônimas informarem sobre indivíduos de Belo Horizonte que estariam circulando na cidade com armamento.

Foto: Reprodução/Internet

Após diligências, os policiais localizaram os suspeitos e realizaram a abordagem. Com eles, foi encontrado um revólver calibre 38 com cinco munições intactas.

Um dos autores possui três passagens por tráfico de drogas. Além da arma e munições, um veículo também foi apreendido.

A dupla foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Sete Lagoas, onde foram autuados em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

Da redação