Latrocínio em Sete Lagoas termina com morte de idoso e prisão de dois suspeitos

Um latrocínio ocorrido na madrugada de quarta-feira (14) no distrito do Barreiro, em Sete Lagoas, teve um desfecho trágico. A vítima, um senhor cadeirante, faleceu após sofrer um mal súbito momentos após o crime.

Foto: Reprodução/ internet

Segundo informações da Polícia Militar, dois bandidos invadiram a casa do casal de idosos e os agrediram violentamente. Em seguida, roubaram vários pertences da vítima e fugiram do local. Após o assalto, o senhor cadeirante passou mal e não resistiu.

Ainda na tarde de quarta-feira, a Polícia Militar capturou os dois suspeitos do crime. Um deles foi preso em sua casa, no Barreiro, e o outro foi encontrado saindo do trabalho.

Os dois criminosos foram detidos e levados à delegacia de polícia civil, onde ficarão à disposição da justiça.

Da redação