Blitz na MG-424 em Sete Lagoas termina com apreensão de maconha e prisão do condutor

Uma blitz realizada na tarde de quarta-feira (14) na rodovia MG-424, em Sete Lagoas, resultou na apreensão de dois tabletes de maconha e na prisão do condutor de um Fiat Palio, cor prata.

Foto: Reprodução/Internet

O veículo foi abordado no quilômetro 47 da rodovia e, durante a fiscalização, os agentes notaram um odor suspeito de maconha emanando do interior do carro. Questionados sobre a possível presença de drogas, o passageiro confirmou a posse de dois tabletes da substância.

O condutor assumiu a propriedade da maconha e alegou tê-la adquirido de um indivíduo desconhecido na cidade de Sete Lagoas, com a intenção de consumi-la junto com os outros ocupantes do veículo.

Diante dos fatos, o condutor foi preso em flagrante por tráfico de drogas para consumo pessoal, conforme previsto no Artigo 33, Parágrafo 3° da Lei 11.343. No entanto, ele foi liberado no local da abordagem após assinar um termo de compromisso, comprometendo-se a comparecer ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Sete Lagoas quando intimado.

O veículo foi liberado e a maconha apreendida, juntamente com o termo de compromisso, foi entregue na Intendência do 25° BPM, para posterior encaminhamento ao Juizado Especial Criminal de Sete Lagoas.

Da redação