Duas motos roubadas no mesmo local mobilizam polícia em Sete Lagoas

Na noite de quinta-feira (15), duas motocicletas foram roubadas no bairro Santa Luzia, em Sete Lagoas. Uma mulher foi abordada por um homem armado com um revólver preto, que exigiu que ela descesse da moto e fugiu em direção ao bairro do Carmo.

Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Outra vítima também foi abordada por um comparsa do autor e teve sua motocicleta roubada. Uma testemunha mencionou a presença de um Fiat/Uno prata, modelo antigo, placa não identificada, que possivelmente dava cobertura aos criminosos.

Câmeras de segurança registraram os momentos dos roubos, mas não foi possível identificar os suspeitos. As imagens também mostram o Fiat/Uno na área, mas sua participação não foi confirmada.

A polícia segue em rastreamento dos autores e solicita a colaboração da comunidade com informações que possam ajudar nas investigações.

