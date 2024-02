Vídeo: Tumulto e disparos de arma de fogo marcam fim de evento de ressaca de Carnaval em Sete Lagoas

A noite de domingo (18) foi marcada por tumulto e disparos de arma de fogo em Sete Lagoas, após um evento de ressaca de Carnaval no bairro Nova Cidade. A Polícia Militar precisou intervir para controlar a situação, que envolveu agressões contra os agentes e danos ao patrimônio.

Foto: Reprodução/Internet

De acordo com a PM, o evento transcorreu sem incidentes até o seu término, por volta da meia-noite. No entanto, um grupo de participantes se dirigiu para frente de um bar na mesma avenida, onde iniciaram as confusões. Diversas chamadas foram feitas para o 190 relatando disparos de arma de fogo, disputas de som automotivo, danos ao patrimônio e tumulto generalizado.

Ao chegarem ao local, os policiais foram recebidos com agressões, com pedras e garrafas sendo arremessadas contra eles e as viaturas. Para conter a situação e proteger a vida dos agentes e dos presentes, a PM utilizou agentes químicos ("IMPO") e disparos de elastômero para dispersar os infratores.

Um dos autores dos tumultos foi identificado e preso em flagrante. Ele resistiu à prisão ativamente, empurrando os policiais que tentavam contê-lo.

Após a intervenção policial, a ordem pública foi restabelecida e as guarnições permaneceram na região para evitar novos distúrbios. O autor foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais.

Da redação com Por Dentro de Tudo