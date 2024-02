PM detém homem após disparos com arma de fogo em Sete Lagoas

Na noite de domingo (18), em Sete Lagoas, durante uma patrulha rotineira do Tático Móvel, a Central de Operações da Polícia Militar recebeu um chamado de um denunciante anônimo. A denúncia relatava que na Avenida Mucio José Reis, próximo ao bairro Orozimbo, um indivíduo havia efetuado diversos disparos em via pública. O denunciante ainda acrescentou que o suspeito estava dentro de um veículo Honda CRV preto.

Imagem: Por Dentro de Tudo

Em resposta ao chamado, a equipe policial deslocou-se para verificar a situação. Nas proximidades do local indicado, avistaram um veículo correspondente à descrição estacionado na via. Ao se aproximarem, observaram um homem que, ao perceber a presença policial, desembarcou apressadamente e desobedeceu às ordens de parada, adentrando um imóvel cujo portão da garagem estava totalmente aberto.

Diante dessa situação, os policiais solicitaram apoio para realizar a abordagem. Após o reforço policial chegar ao local, o homem foi abordado. Durante a abordagem, o suspeito confessou ter realizado os disparos e informou que a arma estava dentro do imóvel, porém, não conseguia recordar onde a havia guardado.

Após uma busca no local, a arma, um revólver calibre 38 com a numeração suprimida e municiado com 5 cartuchos deflagrados, foi encontrada dentro de uma gaveta em um dos quartos.

Diante dos fatos, o homem foi detido pelo crime de disparo de arma de fogo em via pública. Ele foi informado de seus direitos e conduzido à presença da autoridade policial em Sete Lagoas, juntamente com a arma de fogo apreendida.

Da Redação com Por Dentro de Tudo