PM resgata idosa vítima de sequestro e tentativa de homicídio em Esmeraldas

A Polícia Militar (PM) resgatou uma idosa de 63 anos, vítima de sequestro em Esmeraldas, na região Metropolitana de BH. Após ser levada por criminosos, ela foi alvejada oito vezes. O incidente ocorreu na madrugada desta segunda-feira (19).

Conforme registrado no boletim de ocorrência, os militares foram até o bairro Recanto Verde, onde encontraram a mulher caída, aparentemente com múltiplas perfurações de bala.

Imediatamente, os policiais prestaram socorro à vítima, encaminhando-a para a UPA Nova Contagem. Lá, os médicos constataram oito ferimentos causados por disparos de arma de fogo em seu corpo.

Após ser transferida para o Hospital Municipal de Contagem, a idosa relatou aos policiais que enfrentava problemas com vizinhos e alguns familiares.

Segundo seu depoimento, enquanto estava sentada à porta de casa por volta das 23h, um carro com duas pessoas parou em frente à residência. Os suspeitos a abordaram, exigindo que entrasse no veículo. Posteriormente, mais dois indivíduos entraram no carro, seguindo viagem.

Conforme o relato da vítima, os sequestradores a levaram para uma área próxima a um matagal, onde a obrigaram a descer do veículo e caminhar em direção à vegetação. Nesse momento, ela foi atingida pelos disparos.

Pedindo socorro, a idosa foi ouvida por um morador da região, que, ao escutar os tiros e os pedidos de ajuda, decidiu contatar a PM. Felizmente, ao final da ocorrência, seu estado de saúde estava estável após receber atendimento médico no hospital.

