Operação da Polícia Militar Ambiental em Jequitibá resulta em apreensões e autuações

Na última quarta-feira (21), a Polícia Militar do Meio Ambiente de Sete Lagoas, realizou uma operação no Povoado do Retiro, em Jequitibá, após receber uma denúncia anônima pelo Disque Denúncia Unificado (DDU) sobre possíveis maus-tratos a um cão.

Foto: Reprodução/ 25º BPM

Ao chegar ao local, a equipe do 5º Pelotão não encontrou evidências de maus-tratos ao animal, mas observou materiais relacionados à pesca, o que levantou suspeitas sobre outras atividades ilegais na região.

Após diálogo com o morador presente, os policiais obtiveram permissão para realizar uma busca na residência, filmando toda a ação com uma câmera GoPro e com a assinatura de um Termo de Autorização de Ingresso em Domicílio.

A busca resultou na apreensão de:

2 armas de fogo (uma artesanal e outra industrializada, ambas calibre 28)

80 cartuchos calibre 28 intactos

1 cartucho calibre 28 recarregado

6 cartuchos calibre 28 deflagrados

2 apitos de caça

2 sacos plásticos com balins de chumbo

1 virolador manual para recarga de munição

1 animal silvestre abatido (um tatu)

1 papagaio verdadeiro mantido em cativeiro ilegal

4 tarrafas de fio de nylon

9 redes de emalhar

O proprietário dos materiais foi identificado, mas não foi localizado, mesmo após diligências da equipe. A operação resultou em dois Autos de Infração Ambiental.

Da redação com 25ºBPM - ASCOM