PM apreende menores por tráfico de drogas em dois bairros de Sete Lagoas

Na terça-feira (21), agentes do 25º Batalhão da Polícia Militar apreenderam menores por envolvimento com tráfico de drogas em Sete Lagoas, um no bairro Montreal e outro no bairro Canadá.

Imagens: 25º BPM

No caso do bairro Montreal, junto com o menor de idade foram apreendidos 120 pedras de crack, 38 papelotes de cocaína, uma bucha de maconha, um aparelho de telefone celular e R$ 160 em dinheiro.

Na outra apreensão no Bairro Canadá, os policiais visualizaram um menor já conhecido pela prática do tráfico ilícito de entorpecentes saindo apressadamente de um beco. Suspeitando que ele pudesse estar com algo ilícito, os militares o abordaram e durante busca pessoal no suspeito localizaram certa quantidade de entorpecentes e dinheiro trocado.

Com esse segundo menor foram apreendidos 03 pedras de Crack, 11 buchas de maconha, um aparelho de telefone celular e R$ 150,00.

Da Redação com 25º BPM