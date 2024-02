VÍDEO: Suspeitos de tráfico de drogas são baleados em confronto com a polícia em Sete Lagoas

Na tarde desta quinta-feira (22), dois homens foram baleados durante uma troca de tiros com o Grupo Especializado de Recobrimento (GER) do 2º Batalhão de Policiamento Especializado, na Rua Cândido das Neves, no bairro Alvorada em Sete Lagoas.

Foto: Reprodução/Internet

Segundo informações da Polícia Militar, os indivíduos, que são suspeitos de envolvimento no tráfico de drogas em Belo Horizonte. As equipes do GER chegaram à residência onde os suspeitos se encontravam e, após a identificação, realizaram a abordagem.

Os dois homens resistiram à ordem de rendição e iniciaram um confronto com os policiais. Na troca de tiros, ambos foram baleados e socorridos ao Hospital Municipal de Sete Lagoas.

Segundo informações preliminares ligadas ao SeteLagoas.com.br, os suspeitos não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito.

A Polícia Militar apreendeu armas de fogo e munições no local. A investigação do caso segue em andamento.

*Matéria em atualização/ Atualizada às 17h20

Da redação