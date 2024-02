Ladrões deixam identidades na portaria após roubo em loja de celular na Savassi em BH

Na tarde de quinta-feira (22), os suspeitos envolvidos em um assalto à mão armada a uma loja de celulares na Savassi, região Centro-Sul de Belo Horizonte, deixaram inadvertidamente suas identidades na portaria do prédio. Um deles, com 28 anos, foi detido na área da Pedreira Prado Lopes, na região Oeste.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), por volta das 16h30, os assaltantes adentraram o estabelecimento, situado na rua Tomé de Souza, sob o disfarce de clientes. Entretanto, durante o atendimento, eles sacaram armas de fogo e anunciaram o assalto. "Um deles solicitou uma simulação de parcelamento. Contudo, rapidamente exibiram as armas na cintura e anunciaram o roubo. Apropriaram-se dos iPhones que estavam em exposição", relatou uma das vítimas, que preferiu manter o anonimato. Os funcionários foram então rendidos, amordaçados e confinados no banheiro do estabelecimento. "Arrancaram minha camisa, nos amarraram, colocaram minhas mãos para trás e cobriram minha boca com fita adesiva. Depois, nos trancaram no banheiro, determinando que só poderíamos sair após 10 minutos", acrescentou.

Os criminosos subtraíram um total de trinta e quatro aparelhos, além de relógios digitais e acessórios.

Em resposta, a PM iniciou as buscas pelos criminosos. "Com base nas imagens captadas pelo circuito interno do prédio e do estabelecimento, começamos a rastrear os dois indivíduos. Ao ingressarem no prédio para aparentemente efetuar uma compra, eles inadvertidamente deixaram suas identidades na portaria", explicou um dos militares que atendeu à ocorrência.

Assim, as autoridades se dirigiram a um endereço na área da Pedreira Prado Lopes, na região Oeste da capital mineira. Um dos suspeitos tentou empreender fuga, mas foi localizado pela PM. Com ele, foram apreendidos 21 aparelhos celulares, dois relógios digitais e dois simulacros de armas de fogo.

