Músico tem instrumento furtado de veículo em Sete Lagoas

Um músico teve sua bateria furtada de dentro de seu veículo estacionado em via pública na madrugada desta segunda-feira (26), em Sete Lagoas. O crime aconteceu em frente à residência do músico.

Foto: Ilustrativa/Reprodução/Internet

De acordo com o boletim de ocorrência, o veículo, um Fiat Uno, estava estacionado com as portas destrancadas quando um indivíduo, ainda não identificado, passou pelo local, abriu o carro e furtou a bateria musical, composta por tambor, tarol cromado e tantan de cor branca. Além do furto, o autor também esvaziou os pneus do veículo.

A vítima não possui câmeras de segurança na residência, mas foi orientada a tentar obter imagens de câmeras de vizinhos que possam ter flagrado o crime.

O músico foi aconselhado a ter mais cuidado e a não deixar o veículo destrancado. A Polícia Civil investiga o caso.

Da redação

Fonte: Por Dentro de Tudo