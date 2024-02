PM apreende carreta do Paraguai que tinha toneladas de maconha misturada em arroz

Seis pessoas, que não tiveram a idade divulgada, foram presas por tráfico de drogas na madrugada desta quinta-feira (29), no bairro Riviera, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Foto: Polícia Militar / ilustração

Segundo a Polícia Militar, dois homens foram abordados em atitude suspeita dentro de uma Kombi às margens da BR-381. Durante conversa com os militares, a dupla entrou em contradição e falou de uma carreta. O veículo, vindo do Paraguai, foi encontrado dentro de um galpão próximo ao local da abordagem. A carreta estava carregada com 30 toneladas de arroz e, em meio a carga, três toneladas de maconha em barras.

A Kombi seria usada para o transporte da droga para o bairro Cabana do Pai Tomás, em Belo Horizonte. Ainda dentro do galpão, outros quatro suspeitos, sendo dois paraguaios, também foram presos.

O galpão foi isolado e a perícia da Polícia Civil foi acionada. O caso será investigado.

Com Estado de Minas