Homem é encontrado morto a tiros em matagal em Pedro Leopoldo

Um homem de 41 anos foi encontrado morto com diversos disparos de arma de fogo em um matagal no bairro Santo Antônio da Barra, em Pedro Leopoldo, na manhã desta quarta-feira (29).

Foto: Divulgação/ PCMG

O corpo foi encontrado por uma mulher que se dirigia ao rio para pescar por volta das 7h. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima apresentava marcas de tiros na cabeça e no tórax.

Moradores relataram à polícia terem ouvido barulhos semelhantes a tiros na tarde de terça-feira (28), por volta das 14h, mas nada foi encontrado na ocasião.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e confirmou as perfurações por arma de fogo. A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas. A investigação será conduzida pela Polícia Civil de Pedro Leopoldo.

A vítima ainda não foi identificada oficialmente. A Polícia Civil aguarda o comparecimento de familiares para reconhecimento do corpo.

