Casal é encontrado morto a tiros na Grande BH; cachorro se alimenta dos corpos

Um casal foi encontrado morto a tiros dentro de casa na tarde desta quarta-feira (6), no bairro Cidade Satélite, em Juatuba, na Grande BH. O crime foi descoberto pelo padrasto da jovem, de 20 anos, que foi até o local após não conseguir contato com o casal desde segunda-feira (4).

Foto: Reprodução/PMMG

Ao chegar na residência, o padrasto encontrou o portão aberto, manchas de sangue no quintal e a porta da casa arrombada. Dentro do quarto, os corpos do casal estavam em cima da cama com vários tiros. O cachorro da vítima, possivelmente faminto, chegou a se alimentar da orelha do homem.

A perícia da Polícia Civil identificou 10 perfurações de tiros no corpo do homem, além de lesões no corpo, rosto e orelha. A mulher foi atingida por três disparos nas costas.

Um suspeito foi abordado pela PM durante buscas na região. Ele confessou que o casal foi morto porque o homem, de 22 anos, teria perdido uma carga de drogas. Segundo o suspeito, o autor do crime seria um homem para quem a vítima vendia drogas. Este homem, ao ser preso por tráfico de drogas, teria acusado o jovem de ser informante da PM e decretado sua morte.

Até o momento, ninguém foi preso. A investigação do caso está em andamento pela Polícia Civil.

Da redação