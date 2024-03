Governo de Minas nomeia novos policiais penais; grupo que se junta aos nomeados em fevereiro

Nesta quinta-feira (7/3), o Governo de Minas Gerais anunciou a nomeação de 1.133 novos Policiais Penais do Concurso Público Edital Sejusp 002/2021, sendo 909 homens e 224 mulheres. Esses novos agentes se unem aos 1.136 aprovados que já estão em processo de posse e realizando perícias médicas.

Tiago Ciccarini / Sejusp

Os 3.405 candidatos aprovados no certame foram divididos em três grupos, chamados de lotes, para facilitar os procedimentos subsequentes à nomeação. Até o momento, os dois primeiros lotes foram nomeados, restando apenas o último grupo de 1.136 novos profissionais, que também será nomeado em breve.

Todos os aprovados passaram por seis etapas do concurso: prova objetiva e redação, avaliação psicológica, exames médicos, teste de aptidão física, investigação social e, por último, o Curso de Formação Técnico Profissional (CFTP), que foi dividido em três turmas.

Pela primeira vez, parte do processo de posse será realizado de forma totalmente eletrônica pelo Governo de Minas, visando agilizar os procedimentos, reduzir a burocracia e o uso de papel, já que os documentos dos aprovados serão armazenados diretamente em pastas digitais dentro do Sistema Sei!. Para facilitar esse processo, tutoriais estão sendo criados para auxiliar os novos policiais penais. Confira:

Este é um dos maiores concursos já realizados no sistema prisional de Minas Gerais. Inicialmente aberto para 2.420 vagas, o certame contemplará um total de 3.405 profissionais, após um esforço do Governo de Minas para aprovar a nomeação de excedentes.

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Rogério Greco, destaca que "as nomeações reforçam o esforço conjunto da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) para a homologação do concurso e a realização das etapas subsequentes. Em breve, todos esses profissionais estarão contribuindo para fortalecer ainda mais a segurança pública do estado".

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública enfatiza que as vagas serão preenchidas rigorosamente seguindo a ordem de classificação final dos candidatos no certame, conforme estipulado no edital.

Da Redação com Agência Minas