Ladrões furtam mais de 150 caixa de cerveja de caminhão na BR-040 em Capim Branco

Uma carga de cerveja foi furtada de um caminhão na manhã de quinta-feira (7) na BR-040, próximo ao Pedágio de Capim Branco. O crime aconteceu enquanto o caminhoneiro pernoitava às margens da rodovia.

Foto: Reprodução/ PMMG

Segundo o boletim de ocorrência, o caminhoneiro transportava a carga de cerveja com destino a Brasília/DF. Ele decidiu parar o veículo na noite anterior, por volta das 21h, entre a praça de pedágio e o ponto de apoio de usuários da via, no sentido Sete Lagoas.

Ao despertar por volta das 5h da manhã, o caminhoneiro realizou uma inspeção de rotina e constatou danos na lona do veículo e o furto de parte da carga. Estima-se que aproximadamente 150 caixas de cerveja, cada uma contendo 12 latas da marca Sparten, tenham sido levadas.

A Polícia Militar foi acionada, mas não conseguiu localizar os produtos furtados.

O caminhoneiro não presenciou ou ouviu nada de suspeito durante a noite. Ninguém foi preso até o momento.

Da redação