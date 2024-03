Polícia Militar apreende drogas e arma nesta sexta-feira (8) em Pedro Leopoldo

Durante uma operação rotineira do TÁTICO MÓVEL nesta sexta-feira (8), os policiais militares da 11ª Cia PM Ind. receberam informações sobre atividades de tráfico de drogas nas proximidades da área central de Pedro Leopoldo. Um suspeito, envolvido na venda de ecstasy, foi avistado transitando em um veículo Pálio cinza e foi prontamente abordado pela equipe.

19ª RPM

Durante a revista no interior do veículo, foram encontrados diversos materiais ilícitos, incluindo uma arma de fogo com numeração suprimida, seis munições calibre 38 intactas, 41 comprimidos de ecstasy, além de dinheiro em espécie e um celular.

Um indivíduo foi preso em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A ação evidencia o comprometimento da polícia militar no combate ao crime na região. A população é incentivada a colaborar com as autoridades através do Disque Denúncia, pelos números gratuitos 181 ou 190.

Da Redação com 19ª RPM Pedro Leopoldo