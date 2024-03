PM prende traficantes em Matozinhos suspeitos por tráfico de drogas

No domingo à noite, uma operação policial na rua Brasília, em Matozinhos, resultou na captura de dois indivíduos suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. Após receberem informações de fontes anônimas sobre uma pessoa que estaria distribuindo entorpecentes na área, as forças policiais se dirigiram ao local onde o suspeito supostamente receberia uma carga de drogas para abastecer o bairro Cruzeiro.

Imagem de arquivo

Durante uma vigilância discreta em um ponto estratégico, os policiais avistaram um homem emergindo de uma área de mata com as mesmas características descritas pelos informantes. Ao notar a presença da polícia, o suspeito tentou fugir, lançando um objeto ao solo. Os agentes recuperaram o objeto, que se constatou conter 26 pequenos sacos contendo substâncias similares à cocaína. O suspeito foi interceptado.

Na residência, os policiais encontraram mais drogas e documentos. O segundo indivíduo abordado negou qualquer ligação com as substâncias ilícitas, porém, verificou-se que ele possuía antecedentes criminais.

Ambos os suspeitos foram detidos e conduzidos à delegacia de polícia civil para os procedimentos legais cabíveis. As investigações sobre o caso seguem em curso.

Da Redação com Por Dentro de Tudo