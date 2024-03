Homem é morto a tiros em Lagoa Santa na manhã desta segunda (11)

Um homem foi morto a tiros na manhã desta segunda-feira (11), em Lagoa Santa. O crime aconteceu por volta das 11 horas, na Rua 12, no bairro Promissão II, mais conhecido como Barraginha.

Foto: Reprodução/ Internet

Segundo a Polícia Militar, a vítima, que ainda não foi identificada, chegava em casa acompanhada de outro homem quando foi surpreendida por um suspeito em uma motocicleta. O atirador se aproximou rapidamente e efetuou vários disparos de arma de fogo calibre 9mm contra a vítima.

Testemunhas relataram que ouviram cerca de oito disparos, divididos em duas sequências. A vítima foi atingida diversas vezes e morreu no local.

Ainda de acordo com a PM, a vítima não tinha passagens pela polícia, mas familiares próximos possuem envolvimento com o tráfico de drogas na região. A polícia investiga se o crime tem relação com esse fato.

A perícia da Polícia Civil foi acionada para realizar os trabalhos no local do crime. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Belo Horizonte.

Até o momento, o autor do crime não foi identificado e nem preso. A Polícia Militar segue em rastreamento.

Da redação