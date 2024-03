PC prende três suspeitos de envolvimento na morte do vereador de Cachoeira da Prata

A Polícia Civil de Sete Lagoas intensifica as investigações sobre a morte do vereador Renatinho Restelli (PP), de Cachoeira da Prata, ocorrida em 6 de dezembro. Uma operação conjunta em Cachoeira da Prata e Fortuna de Minas resultou na detenção de três pessoas como suspeitas de envolvimento no crime.

Foto: Reprodução/ Internet

Um homem foi preso em Belo Horizonte, enquanto um casal foi detido em Cachoeira da Prata. As autoridades ainda não divulgaram detalhes sobre a identidade dos suspeitos ou as motivações do crime.

O corpo de Restelli foi encontrado em sua residência com diversas perfurações causadas por um objeto cortante. Seu veículo, inicialmente desaparecido, foi localizado em uma estrada vicinal entre Cachoeira da Prata e Papagaios, o que reforça a suspeita de crime premeditado.

A investigação segue em andamento.

Da redação