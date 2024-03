Tentativa de roubo termina com mulher ferida em Matozinhos

Uma mulher foi vítima de roubo e agressão com faca na manhã de segunda-feira (11), no Distrito Industrial de Matozinhos. Segundo relatos da vítima à polícia, ela foi abordada por um homem desconhecido enquanto buscava folhas de plantas em um lote vago. O agressor, descrito como moreno, jovem e vestindo roupas escuras, exigiu todo o seu dinheiro, ameaçando-a com uma faca.

Foto: Reprodução

A mulher informou às autoridades que não possuía dinheiro, apenas estava no local para buscar plantas medicinais para sua irmã doente. Após o incidente, ela conseguiu retornar para casa e pedir ajuda.

Apresentando ferimentos superficiais no abdômen, a vítima foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Matozinhos para receber tratamento médico.

A polícia realizou rastreamento pela região, porém até o momento ninguém foi preso.

Da redação