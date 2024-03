ATUALIZAÇÃO: Polícia sugere que roubo de óculos, relógios e dinheiro levou ao assassinato de vereador

O assassinato do vereador Renato Silva Maciel (PP), conhecido como Renatinho Restelli, em dezembro de 2023, em Cachoeira da Prata, teve como motivação o roubo de seus pertences, segundo investigação da Polícia Civil de Sete Lagoas. Três suspeitos foram presos nesta terça-feira (12) e serão indiciados por latrocínio (roubo seguido de morte).

Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Renatinho, de 45 anos, foi encontrado sem vida em sua casa no dia 6 de dezembro. O corpo apresentava um ferimento na cabeça e a casa estava revirada, com sinais de luta corporal. O carro da vítima foi localizado em uma mata a 45 km da cidade.

A investigação analisou imagens de câmeras de segurança e ouviu testemunhas, chegando aos nomes dos envolvidos, que foram presos em diferentes cidades.

"Inicialmente, as circunstâncias do crime não estavam claras, dada a popularidade do vereador", relata o delegado regional Alexandre Viana. "As provas indicam latrocínio, contrariando a alegação dos autores de que a morte foi acidental durante um embate físico."

O exame de necrópsia apontou que Renatinho teve o pescoço quebrado. Familiares relataram o desaparecimento de objetos pessoais da vítima, como óculos, relógios e correntes. Um dos autores confessou ter pegado a carteira da vítima e jogado o restante no rio.

Os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional e o inquérito, já remetido à Justiça, os indicia por latrocínio.

