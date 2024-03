Criminoso escala prédio, invade casa em Sete Lagoas e rouba diversos objetos

Na madrugada de quarta-feira (13), um ladrão escalou um prédio de dois andares no bairro Vila Brasil, em Sete Lagoas, e invadiu uma casa no andar superior. O crime aconteceu por volta das 4h30 da manhã.

Foto: Reprodução/ Internet

O bandido, que estava com o rosto coberto por um pano, escalou os muros do prédio, que estavam protegidos por cercas cortantes de metal. Ele então acessou a varanda da casa e entrou pela janela de um quarto que estava aberta.

Dentro da casa, o ladrão ameaçou as vítimas com uma faca de cabo de madeira e lâmina enferrujada. Ele exigiu que elas ficassem quietas e não reagissem.

O bandido, que aparentava estar sob efeito de drogas, permaneceu na casa por cerca de 40 minutos. Durante esse tempo, ele roubou diversos objetos de valor, como consoles de videogame, celulares, dinheiro, mochilas e roupas masculinas.

Após o crime, o ladrão fugiu descendo as escadas e saindo pela porta da frente da casa. A polícia foi acionada e tentou rastrear os celulares roubados, mas o bandido já havia bloqueado os aparelhos.

Câmeras de segurança da padaria ao lado do prédio flagraram o ladrão chegando ao local por volta das 4h34 da manhã. As imagens mostram ele escalando os muros com o rosto coberto por uma blusa.

A polícia continua investigando o caso e buscando o suspeito. O objetivo é identificá-lo e recuperar os objetos roubados.

Da redação