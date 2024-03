Homem de 46 anos é assassinado a tiros no bairro Santo Antônio em Sete Lagoas

Na madrugada de quinta-feira (14), um homem de 46 anos foi encontrado sem vida na calçada da Rua Dr. João Batista, no bairro Santo Antônio, em Sete Lagoas. A vítima, ainda não identificada, apresentava uma lesão na cabeça provocada por disparo de arma de fogo.

Foto: Ilustrativa/ Reprodução/ Internet

Segundo informações da Polícia Militar, um disparo foi ouvido por populares, que acionaram a corporação. Ao chegarem ao local, os militares confirmaram o óbito da vítima. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas apenas constatou o óbito.

A perícia da Polícia Civil foi acionada para realizar os trabalhos de praxe no local do crime. Imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos próximos serão analisadas na investigação. Até o momento, a autoria e a motivação do crime são desconhecidas.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Sete Lagoas. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar o caso.

Da redação, com informações do 25ºBPM