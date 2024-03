Perseguição policial em Sete Lagoas termina com acidente e prisão de dois homens

Na noite de quinta-feira (14), uma perseguição policial em Sete Lagoas, Minas Gerais, resultou em um acidente. Dois homens, de 47 e 28 anos, que estavam em um carro furtado, tentaram fugir da polícia, colocando em risco a vida de outros motoristas.

Foto: Divulgação/25ºBPM

A Polícia Militar (PM) recebeu informações sobre um veículo VW Gol preto, com queixa de furto, trafegando na MG-424. A equipe iniciou patrulhamento para localizar o carro.

Ao avistar o veículo, a PM deu ordem de parada, mas o condutor desobedeceu e empreendeu fuga pelos bairros Santa Maria e Progresso. Durante a perseguição, o autor desrespeitou diversas placas de parada obrigatória, colocando em risco os demais usuários da via.

Na Avenida Equador, o fugitivo avançou o sinal vermelho no cruzamento com a Avenida Prefeito Alberto Moura e colidiu transversalmente com um veículo Renault Sandero. As duas ocupantes do Sandero, de 24 e 22 anos, voltavam do trabalho e sofreram leves escoriações.

Os dois homens foram abordados e algemados. No carro, não foi encontrado nada de ilícito. O veículo havia sido furtado em Manhuaçu, MG, no dia 17 de fevereiro. O homem de 47 anos também tinha um pedido de prisão em aberto.

Os dois homens foram presos e conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de Sete Lagoas.

Da redação, com informações do 25ºBPM