Motocicleta furtada é recuperada pela PM em Sete Lagoas

Nessa terça-feira (19), a Polícia Militar de Sete Lagoas recuperou uma motocicleta que havia sido furtada na cidade. O veículo foi encontrado em uma garagem de um imóvel, após a equipe policial ser acionada por uma empresa de rastreamento.

Foto: Reprodução/ Internet

No local, os militares depararam-se com dois indivíduos, um dos quais acabou fugindo ao perceber a presença da PM. O outro indivíduo tentou esconder-se dentro de uma garagem em construção e acabou sendo abordado no interior do imóvel. Ele alegou que apenas estava fazendo um favor para um terceiro, posteriormente identificado como morador do local.

A motocicleta utilizada para dar apoio ao crime também foi apreendida. Imagens do veículo furtado sendo levado por um indivíduo com características semelhantes ao do autor foram obtidas pelo solicitante. O capacete e a bolsa tiracolo apreendidos com o autor também são semelhantes aos das imagens.

Até o momento, o segundo indivíduo envolvido no crime não foi localizado, mas diligências continuam sendo realizadas pela Polícia Militar.

Da redação