Polícia detém menor suspeito de tráfico de drogas e posse de arma após denúncia anônima em Sete Lagoas

Na noite de quarta-feira (20), a Polícia Militar de Sete Lagoas deteve um menor de idade em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo no bairro São Francisco. A ação foi desencadeada após denúncia anônima.

Foto: Reprodução/ Internet

Segundo informações da PM, os militares foram acionados para verificar a informação de que um menor estaria traficando drogas e ostentando uma arma de fogo na varanda de uma residência. Ao chegarem ao local, os policiais observaram o indivíduo manipulando drogas em uma mesa. Ao perceber a presença da polícia, ele tentou fugir para o interior da casa.

Com autorização da responsável pelo imóvel, os policiais realizaram buscas e localizaram diversas porções de drogas escondidas no guarda-roupas do menor. Ele confessou aos militares que estava envolvido com o tráfico de drogas.

O menor foi detido em flagrante e conduzido, acompanhado por sua genitora, para a Delegacia de Polícia Civil. A mãe relatou que trabalha durante o dia e estuda à noite, deixando os filhos sob os cuidados de parentes. Ela disse que não tinha conhecimento das atividades ilícitas do filho.

Ainda de acordo com a PM, o menor também é suspeito de envolvimento em um homicídio ocorrido no mesmo bairro. Ele permanece detido à disposição da Justiça.

Da redação