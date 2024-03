PM em Sete Lagoas desarticula quadrilha e apreende grande quantidade de drogas

Nessa quinta-feira (21), a Polícia Militar de Sete Lagoas, através do 25º Batalhão, deflagrou uma operação contra o tráfico de drogas no bairro Orozimbo Macedo. A ação resultou na prisão de sete indivíduos e na apreensão de uma quantidade significativa de entorpecentes, além de outros materiais utilizados no tráfico.

Foto: Divulgação/ 25º BPM

A operação foi desencadeada após denúncias anônimas informarem sobre a venda de drogas em um imóvel desabitado no bairro. De posse das informações, os policiais militares montaram uma operação no local e realizaram a abordagem dos suspeitos.

Durante a revista, foram encontradas 2 porções de substância análoga à pasta base de cocaína, 39 buchas de maconha, 67 pedras de crack, uma balança de precisão, R$ 1.567,00 em dinheiro e cinco aparelhos celulares.

Os sete indivíduos foram presos em flagrante e autuados por tráfico de drogas. Todos eles possuem diversas passagens pela polícia por crimes como tráfico de drogas, roubo e porte ilegal de arma de fogo.

Material Apreendido:

2 porções de substância análoga à pasta base de cocaína

39 buchas de maconha

67 pedras de crack

1 balança de precisão

R$ 1.567,00 em dinheiro

5 aparelhos celulares

Da redação com informações do 25ºBPM