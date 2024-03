Residência é alvo de disparos de arma de fogo em Sete Lagoas

Na noite de sábado (23), moradores da rua João Batista Efigênio, no bairro Eldorado, em Sete Lagoas, viveram momentos de terror após uma residência ser alvo de disparos de arma de fogo.

Foto: Reprodução/ Internet

Por volta das 23h, os residentes se assustaram com o barulho de aproximadamente sete disparos. Ao verificar a origem do som, constataram que o portão da casa estava danificado com sete perfurações e que as paredes também apresentavam buracos causados por projéteis.

Segundo a vítima, um carro foi visto deixando o local em alta velocidade após os disparos. A testemunha, que também reside na casa, confirmou o relato e ambas afirmaram não ter inimizades ou desafetos que justifiquem o crime.

A perícia técnica foi acionada para realizar o exame do local e recolher os estojos e projéteis deflagrados. Apesar da investigação, as câmeras de segurança das casas vizinhas não estavam funcionando no momento do crime, o que dificulta a identificação do autor dos disparos.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Sete Lagoas e segue em investigação.

Da redação