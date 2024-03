Suspeitos de roubo em Sete Lagoas são presos em operação policial

Uma rápida ação da Polícia Militar resultou na prisão de quatro suspeitos de roubo em Sete Lagoas, na noite de segunda-feira (25). O crime aconteceu na rua Carlos Welly Preisser, no bairro Olinto Alvim, onde a vítima foi abordada por três homens e uma mulher armados, que anunciaram o assalto e levaram sua mochila.

Foto: Reprodução/ Internet

Após a denúncia, a PM iniciou diligências e, através de rastreamento, localizou os suspeitos em diferentes pontos da cidade. Um deles foi encontrado em um comércio na rua Gabiúba, no bairro Emília, utilizando um dos cartões roubados da vítima.

Na sequência, os policiais identificaram os outros comparsas e os capturaram em suas residências. Durante a operação, uma réplica de revólver e duas facas foram apreendidas.

Os quatro suspeitos, juntamente com o material apreendido, foram conduzidos à delegacia de polícia para as medidas cabíveis. A ação da PM demonstra o compromisso com a segurança da população e a rápida resposta aos crimes.

Da redação com informações do 19ºRPM