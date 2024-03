Motorista de aplicativo é assaltado por quatro indivíduos em Sete Lagoas

Na tarde de terça-feira (26), um motorista de aplicativo, que não teve sua identidade revelada, viveu momentos de terror ao ser assaltado por quatro indivíduos em seu veículo VW Gol cinza, placa 000-7382. O crime aconteceu no bairro Canadá, em Sete Lagoas.

Foto: Reprodução/ Internet

Segundo o relato da vítima, um dos passageiros, que estava no banco traseiro, anunciou o assalto, colocando um revólver na cabeça do motorista e exigindo que ele parasse o carro. Em seguida, desferiu uma coronhada na cabeça da vítima e ordenou que ela descesse do veículo. Os criminosos levaram o telefone celular e a carteira do motorista, contendo documentos pessoais e cartões de crédito de diversas lojas.

Após o assalto, a vítima acionou a Polícia Militar, que iniciou imediatamente o rastreamento dos suspeitos. Com a ajuda da localização do celular da vítima, que estava em posse dos criminosos, as viaturas policiais se dirigiram ao bairro Itapoã, onde um dos suspeitos foi avistado.

O suspeito, que não teve sua identidade revelada, conseguiu fugir pulando muros na vizinhança, mas deixou para trás o telefone celular e dois cartões pertencentes à vítima. A moradora do local onde o suspeito foi avistado o identificou como seu filho o telefone que estava em posse do individuo foi apreendido e encaminhado para a delegacia juntamente com os cartões recuperados. Infelizmente, o local não possuía câmeras de segurança.

A policia segue investigando.

Da redação com informjações do 19ºRPM