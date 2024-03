ATUALIZAÇÃO: Acidente entre duas motos mata motociclista durante colisão em Sete Lagoas

Na madrugada de sábado (30), um acidente de trânsito fatal ocorreu na avenida Prefeito Alberto Moura, em Sete Lagoas. Segundo relatos da polícia, duas motocicletas ficaram parcialmente destruídas, com um indivíduo já em óbito e outros dois sendo atendidos por equipes do SAMU.

Imagem: Por Dentro de Tudo

Ao chegar ao local, a polícia não encontrou testemunhas capazes de descrever o incidente. Apenas um dos envolvidos estava em condições de relatar o ocorrido. Ele informou que estava acompanhado de um amigo e que decidiram ir até um loteamento para "dar umas voltas de moto". Eles não tinham conhecimento de nenhum encontro entre motociclistas marcado para o local. Ao saírem do loteamento, o amigo, que conduzia a motocicleta, estava em alta velocidade quando colidiu com outra moto que vinha em sentido contrário, resultando na queda de ambos.

O SAMU confirmou o óbito do piloto de 18 anos no local e conduziu os outros dois feridos para o pronto atendimento do Hospital Municipal de Sete Lagoas. Um deles foi socorrido em estado grave pela ambulância de Unidade de Suporte Avançado de Vida do SAMU e outro pela Unidade de Suporte Básico.

A perícia foi acionada e compareceu ao local para realizar os trabalhos necessários. Os veículos envolvidos no acidente estavam devidamente licenciados.

*Matéria atualizada às 14:37 - 30/03/3024

Da Redação com Por Dentro de Tudo