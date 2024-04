Sete Lagoas: homem escapa da morte após ser baleado quatro vezes

Um homem foi baleado quatro vezes na noite de domingo (31) no bairro Tamanduá, em Sete Lagoas. A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Municipal; o autor do crime está desaparecido.

Foto: Reprodução/ Internet

Segundo a Polícia Militar, os agentes foram acionados e encontraram a vítima caída no chão, coberta de sangue. O homem foi atingido por disparos de arma de fogo efetuados por um indivíduo em uma motocicleta preta. Ele foi atingido no braço esquerdo, ombro, tórax e abdômen. Apesar dos ferimentos, a vítima conseguiu se comunicar com os policiais e fornecer informações sobre o autor do crime.

A motivação do crime ainda está sendo investigada, mas a principal suspeita é de uma suposta acusação de roubo de celular. A Polícia Militar segue em rastreamento em busca do autor.

Da redação