Teatro Preqaria é furtado; Polícia busca por autores

Os responsáveis pelo Teatro Preqaria tiveram uma surpresa desagradável na tarde dessa segunda-feira (1°): diversos equipamentos foram furtados do local, incluindo duas mesas de iluminação

Foto: Divulgação/ 19ºRPM - ASCOM

De acordo com o relato da equipe do teatro, o crime teria acontecido entre a madrugada de sábado (30) e domingo (31). Indivíduos ainda não identificados arrombaram as janelas do fundo do local e entraram, levando microfones, mesas de som e iluminação.

Câmeras de segurança instaladas na parte frontal do teatro não registraram imagens dos criminosos. A perícia da Polícia Civil foi acionada, mas não compareceu ao local.

A ocorrência foi registrada e segue em investigação o caso. A equipe do teatro pede para que qualquer pessoa que tenha informações sobre o crime entre em contato com as autoridades.

Da redação